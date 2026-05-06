В Нижнем Тагиле из горящей квартиры спасли кота (ФОТО)

В Нижнем Тагиле из горящей квартиры на 6-м этаже 10-этажного дома спасли кота.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар произошел по адресу: ул. Захарова, 12, – там загорелся балкон. Хозяев квартиры дома не было.

Площадь пожара составила 20 кв. м, справиться с возгоранием удалось за 5 минут.

Из задымленной квартиры пожарным удалось спасти кота и эвакуировать в безопасное место. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

