В Нижнем Тагиле из горящей квартиры спасли кота (ФОТО)

В Нижнем Тагиле из горящей квартиры на 6-м этаже 10-этажного дома спасли кота.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар произошел по адресу: ул. Захарова, 12, – там загорелся балкон. Хозяев квартиры дома не было.
Площадь пожара составила 20 кв. м, справиться с возгоранием удалось за 5 минут.
Из задымленной квартиры пожарным удалось спасти кота и эвакуировать в безопасное место. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
