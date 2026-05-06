На Урале обсудили сохранность храмов и монастырей: 80% из них – объекты культурного наследия

В Екатеринбурге прошел семинар для священнослужителей, ключевой темой которого стали изменения в законодательстве о сохранении и содержании объектов культурного наследия.

Около ста участников собрались по инициативе митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и Фонда святой Екатерины. Все они служат в храмах и монастырях, которые являются памятниками истории и культуры.

Владыка Евгений отметил, что под эту категорию попадают практически 80% всех святынь Урала.

«Около 80% всех храмов нашей епархии являются объектами культурного наследия. Нам очень важно, чтобы это наследие, которое до нас дошло в достаточно «живом» виде, после нас осталось не просто живым, а улучшило своё состояние. Для этого очень важны компетенции священников, которые являются настоятелями храмов-объектов культурного наследия, – подчеркнул митрополит Евгений. – Если они не обладают достаточными компетенциями по сохранению объектов культурного наследия – как эксплуатировать, как ремонтировать, как сохранять, как развивать, то начинается диалог (с контрольно-надзорными органами, – прим. ред.) в виде штрафов и разрушение памятников».

Для того чтобы этого не произошло, сказал Владыка Евгений, и был организован семинар с участием лучших специалистов Уральского и Приволжского федеральных округов, которые поделились своим опытом.

Напомним, с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Нововведения касаются требований к текущему содержанию объектов, локальным ремонтным работам, инженерно-техническому оборудованию и так далее.

В рамках семинара эксперты подробно разъяснили участникам новые законодательные нормы, порядок их применения и ответственность за нарушение требований. Особое внимание было уделено практическим вопросам организации и проведения работ на объектах культурного наследия, взаимодействию с органами охраны памятников, а также транспортировки и перевозки, например, икон или церковной утвари, имеющих историческое и культурное значение.

«В принципе в новых поправках нет ничего сложного. Они даже более разрешительного характера. Главное – это следовать тому порядку, который указан в законе и оформить соответствующий перечень документов. Прежде всего – проектную документацию. При необходимости мы всегда открыты к диалогу и готовы проконсультировать на каждом этапе», – прокомментировал начальник территориального отдела управления Министерства культуры РФ по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Константин Почепнев.

Фонд святой Екатерины выразил готовность и в дальнейшем оказывать информационную и консультационную поддержку сотрудникам Екатеринбургской епархии по вопросам бережного и правильного содержания, а также сохранения зданий храмовых и монастырских комплексов.

«Одним из важнейших направлений деятельности Фонда святой Екатерины является поддержка православных храмов и монастырей на территории Свердловской области. И, конечно, для фонда важно, чтобы содержание и восстановление храмов, которые являются объектами культурного наследия, было с соблюдением всех юридических норм. Надеюсь, что такие семинары будут проходить на постоянной основе и совместными усилиями по благословению Владыки Евгения мы сможем сохранить и приумножить духовное и историческое достояние нашей страны», – считает заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

