Возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения крыши в уральском колледже

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность» после обрушения крыши в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства.

«В ходе расследования будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщили в Следственном комитете. Ранее в прокуратуре пояснили, что обрушение плит в перекрытиях здания произошло из-за трещины в покрытии.

ЧП случилось сегодня в 16:30 в учебном заведении на ул. Умельцев, 5. К счастью, пострадавших нет. В момент обрушения крыши в помещении спортзала никого не было.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

