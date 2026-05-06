В колледже, где обрушилась крыша спортзала, занятия не отменят

Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства, где сегодня произошло обрушение крыши в спортзале, продолжится в штатном режиме. Уроки физкультуры для студентов будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе свердловского правительства.

«Занятия в спортзале не проводились. Три группы воспитанников, которые находились на занятиях в другом корпусе здания, отправлены домой. К месту происшествия оперативно прибыли представители МЧС и надзорных органов. Эксперты определяют причины обрушения», – добавили в ДИПе.

Обрушение крыши произошло сегодня в 16:30. Пострадавших в происшествии нет. По данным прокуратуры, обрушение плит перекрытий случилось из-за трещины в покрытии. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

