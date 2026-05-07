В Свердловской области назначен новый замминистра физкультуры и спорта

Губернатор Денис Паслер назначил Ивана Клочкова заместителем министра физической культуры и спорта Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, Иван Клочков занял вакантную ставку. Он приступает к исполнению обязанностей 7 мая 2026 года.

Иван Клочков родился в 1984 году, окончил УГТУ – УПИ по специальности «Менеджмент организаций в сфере физической культуры и спорта». Ранее занимал должности начальника отдела по физкультуре и спорту администрации Чкаловского района Екатеринбурга, замначальника департамента физкультуры и спорта администрации Екатеринбурга.

Работал на руководящих должностях в организационных структурах крупных международных и всероссийских проектов, включая подготовку ЧМ-2018 по футболу, летней Универсиады 2023 года и Всемирных игр дружбы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

