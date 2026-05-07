ДИП опроверг фейк о выдаче индийским рабочим жилья за брак со свердловчанками

Департамент информполитики Свердловской области опроверг дипфейк о выделении бесплатного жилья трудовым мигрантам из Индии за брак с жительницами Среднего Урала.

«Сообщения о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности», – заявили в ДИПе.

Там также отметили, что с начала 2026 года зафиксировано уже 5 провокаций в отношении трудовых мигрантов из Индии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

