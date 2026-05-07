На Малышевском мосту перекрыли две полосы из четырех

С 7 по 31 мая движение транспорта по мосту на улице Малышева организовано по двум полосам вместо четырех – по одной в каждом направлении.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, АО «Трест Уралтрансспецстрой» приступило к ремонту деформационных швов на четной стороне путепровода.

В связи с этим автобусные маршруты изменят схему движения:

– автобус № 80 «Парк Победы – 40 лет ВЛКСМ» при движении в сторону конечного пункта «40 лет ВЛКСМ» пойдет так: Егоршинский подход – дублер Сибирского тракта – 40-летия Комсомола. В обратную сторону – без изменений;

– автобус № 49 «ТЦ Мега – ЖБИ» при движении в сторону конечного пункта «ЖБИ» пойдет по Малышева – Высоцкого – Сыромолотова – Сиреневому бульвару – Новгородцевой. В обратную сторону – без изменений;

– автобусы № 54 «Краснолесье – Синие камни» и № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)» при движении в сторону конечного пункта «Синие камни» пойдут так: Малышева – Владимира Высоцкого – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – дублер Сибирского тракта – Развязка у «Калины» – далее по маршруту. В обратную сторону – без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube