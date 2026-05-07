ЕВРАЗ потратил более 6 миллиардов на чистый воздух для Нижнего Тагила

ЕВРАЗ НТМК продолжает выполнять обязательства по снижению выбросов, зафиксированные в федеральном проекте «Чистый воздух». Комбинат уже вложил в реализацию мероприятий проекта 6,36 млрд рублей, что позволило сократить выбросы на 7,9 тысяч тонн, или на 20,4%, по сравнению с 2017 годом, взятым за точку отсчета.

На сегодня ЕВРАЗ НТМК завершил семь проектов, включенных в «Чистый воздух». Так, проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса с последующей утилизацией избыточных газов. Новая доменная печь № 7 и обновленная домна № 6 оснащены современными вытяжными установками, снижающими остаточную запыленность. Реализована программа техперевооружения аспирационных установок, в том числе в миксерном отделении конвертерного цеха.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, комбинат также перевел коксохимическое производство (КХП) на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа. Это привело к снижению специфических выбросов на 56%. Остановлены устаревшие пекококсовые батареи и коксовая батарея № 10.

Осенью 2026 года будет завершена установка перекрытий открытых отстойников и бассейнов биохимической установки КХП с эвакуацией отходящих газов. Сейчас специалисты предприятия дорабатывают проект, чтобы гарантировать эффективное обслуживание укрытий при их эксплуатации.

Всего за последние 30 лет объем вредных выбросов на предприятии снизился более чем в четыре раза – с 288 тыс. тонн в год в 1988 году до 57,5 тыс. тонн в 2025 году, что является наименьшим показателем за всю историю комбината.

Нижний Тагил, Елена Васильева

