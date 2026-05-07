Осуждена свердловчанка, торговавшая конфетами с начинкой из галлюциногенных грибов

Талицкий районный суд вынес приговор 38-летней Жанне Головатой. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотиков через интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в апреле 2022 года Головатая и ее сообщник научились выращивать грибы, содержащие наркотическое средство псилоцин, и делать из них начинку для шоколадных конфет, которые они затем продавали через интернет.

Для сбыта наркотиков был создан интернет-магазин. Головатая принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки, подписывала посылки с указанием наименования и количества конфет, после отправки направляла заказчику трек-номер для отслеживания перемещения посылки.

Незаконный бизнес работал два года. В июле 2024 года в квартире Головатой и ее соучастника полиция нашла пластиковые контейнеры с грибами, 313 растущих грибов, конфеты массой более 4 кг, содержащие псилоцин.

Вину Головатая признала в полном объеме, в ходе предварительного расследования заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил ее к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

Талица, Елена Владимирова

