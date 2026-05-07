Призывник заплатил за справку 675 тысяч, из них 635 – посредникам

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении призывника, который хотел «откосить» от службы; врача, который согласился сделать фальшивую справку; и двух посредников.

Как сообщили в пресс-службе суда, призывник попросил знакомого найти врача, который поможет добиться отсрочки от армии, и договориться с ним.

Посредник решил заработать и сказал приятелю, что врач запросил 675 тысяч рублей. Однако большую часть суммы – 505 тысяч рублей – посредник оставил себе, за 130 тысяч подыскал еще одного посредника, тот в свою очередь договорился с врачом – травматологом-ортопедом одной из городских больниц – на 40 тысяч рублей.

В конце декабря 2025 года врач, без медицинских показаний, наложил призывнику швы и оформил фиктивную медицинскую документацию. Это должно было стать основанием для освобождения от военной службы.

Теперь всех четверых – призывника, двух посредников и врача – будут судить: за дачу взятки, за получение взятки и за посредничество. Заседания назначены в Чкаловском суде на май и июнь 2026 года. Дела будут рассматривать разные судьи

Судебное заседание по делу первого посредника назначено на 14 мая, 9:30.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube