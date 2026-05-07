Екатеринбургский производитель продавал неизвестно что и лишился трех деклараций

Россельхознадзор признал недействительными три декларации на продукцию екатеринбургского производителя из-за размытых формулировок в документах. Компания использовала общие наименования продукции, не позволяющие точно идентифицировать товары. Например: «Полуфабрикаты из мяса птицы замороженные», «Полуфабрикаты мясные замороженные», «Кулинарные изделия мясосодержащие».

Как сообщили в ведомстве, подобные наименования не дают сведений, какие именно продукты предлагает производитель. Поэтому три декларации на кулинарные изделия и мясные полуфабрикаты были аннулированы. Производителю рекомендовано выполнять требования к декларированию товаров. Название компании-нарушителя Россельхознадзор не указал.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

