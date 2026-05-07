Отопление начнут отключать 12 мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 12 мая. Об этом сообщил в соцсетях глава города Алексей Орлов.

«На заседании коллегии администрации города подписал постановление об окончании отопительного сезона 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда», – отметил Алексей Орлов.

Мэр уточнил, что социальные учреждения традиционно будут отключаться от тепла в последнюю очередь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

