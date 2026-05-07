В УрФО выросла собираемость платежей за обращение с отходами

В трех округах России в 2026 году выросла собираемость платежей за обращение с отходами. Речь идет Дальневосточном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах, в целом по стране она сохраняется на высоком уровне – 92,5%. Об этом говорится в сообщении Российского экологического оператора (РЭО).

При этом рост оплаты услуги на 7 п. п. произошел в регионах Дальневосточного федерального округа до уровня 92,3%. На Северном Кавказе рост составил 1,6 п. п. (82,7%), на Урале – 0,1 п. п. (92,4%).

Наибольший уровень собираемости традиционно отмечен в Северо-Западном федеральном округе – 97,2%. Незначительное снижение зафиксировано в Приволжском – 92,6% (–0,1 п. п.), Южном – 90% (–0,6 п. п.), Центральном – 92,9% (–1,2 п. п.) и Сибирском федеральных округах – 90,8% (–2,8 п. п.).

В целом текущая динамика отражает устойчивость системы обращения с отходами, – прокомментировали в РЭО. Снижение платежной дисциплины в отдельных регионах носит временный характер и в основном связано со сменой региональных операторов, налаживанием их работы в первые месяцы деятельности, сообщает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

