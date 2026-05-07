Замдиректора ГК «КОРТРОС» рассказал, как компания выбирает сотрудников и развивает команду

Группа компаний «КОРТРОС» в своей HR-стратегии делает упор на развитие существующей команды. Об этом в ходе делового завтрака РБК «Человекоцентричный подход: как компании удерживают и развивают сотрудников» рассказал заместитель директора по персоналу девелопера Михаил Романовский.

По его словам, компания делает стратегическую ставку на развитие действующих сотрудников. В ГК «Кортрос» исходят из того, что профессиональный и личностный рост каждого специалиста – рост для всей компании.

«Один из способов успешного развития персонала – персонализированных подход. Мы создаем среду, где каждый сотрудник может найти необходимые инструменты для роста как профессиональных, так и лидерских, коммуникативных навыков. Среди форматов обучения: воркшопы, мастермайнды, доступные как в очном, так и дистанционном формате. Наша цель – чтобы сотрудник был мотивирован развиваться в недостающих скиллах», – рассказал Михаил Романовский.

Он назвал одним из главных инструментов развития персонала – повышение уровня образования сотрудников. Компания постоянно проводит обучение сотрудников, и важной частью этого процесса становится решение практических задач.

Похожий подход применяется в работе с молодыми специалистами. ГК «КОРТРОС» активно работает с вузами, поэтому в команде достаточно практикантов, стажеров и молодых людей, которые проходят целевое обучение. Как объяснил Михаил Романовский, в работе с молодежью упор делается не только на развитие профессионализма, но и на проработку коммуникативных и лидерских навыков, чтобы молодой специалист как можно скорее влился в штат компании уже на постоянной основе.

«КОРТРОС» также создает почву для саморазвития сотрудников. Инициатива и участие в реальных проектах компании приветствуются и поддерживаются. Люди могут видеть результаты своих усилий и реальное преображение городского пространства при их участии.

Напомним, в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» в лице АО СЗ «РСГ-Академическое» реализует первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube