В Верхней Пышме обвалился теннисный стол и придавил двух мальчиков

На спортивной площадке в Верхней Пышме обрушилась часть теннисного стола и придавила двух мальчиков, 9 и 12 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел вечером 7 мая на улице Латышова. Пострадавших доставили в больницу с травмами.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявиил, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Участники сообщества «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» «ВКонтакте» пишут, что стол не выдержал, потому что подростки использовали его не по назначению – сидели на нем большой компанией.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

