На радиофаке УРФУ открыли мемориальную доску в честь «Агаты Кристи» (ФОТО)

В День радио на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ (бывший РТФ УПИ) торжественно открыли мемориальную доску в честь легендарной уральской рок-группы «Агата Кристи», которая начинала здесь творческий путь.

«Для Свердловской области уральский рок – это уже часть культурного кода. Сегодня здесь очень много молодых людей, и это значит, что музыка, энергия и идеи, которые рождались в этих стенах, продолжают жить. Для нашего культурного года открытие памятной доски «Агате Кристи» – действительно важное событие», – цитирует ДИП министра культуры Свердловской области Илью Маркова.

После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем.

Напомним, именно на радиофаке УПИ в 1985 году появился ВИА «РТФ-УПИ», который вскоре перерос в «Агату Кристи». Здесь учился один из основателей коллектива – Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился его брат Глеб.

Университет планирует создать музыкальный зал на базе аудитории Р237, где проходили репетиции группы. Сегодня здесь продолжают заниматься молодые музыканты, многие из которых поддерживают связь с Вадимом Самойловым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

