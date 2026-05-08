российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 мая 2026, 09:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На радиофаке УРФУ открыли мемориальную доску в честь «Агаты Кристи» (ФОТО)

Фото: Культура-Урала.рф

В День радио на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ (бывший РТФ УПИ) торжественно открыли мемориальную доску в честь легендарной уральской рок-группы «Агата Кристи», которая начинала здесь творческий путь.

«Для Свердловской области уральский рок – это уже часть культурного кода. Сегодня здесь очень много молодых людей, и это значит, что музыка, энергия и идеи, которые рождались в этих стенах, продолжают жить. Для нашего культурного года открытие памятной доски «Агате Кристи» – действительно важное событие», – цитирует ДИП министра культуры Свердловской области Илью Маркова.

После церемонии состоялась автограф-сессия с музыкантами Вадимом Самойловым и Петром Маем.

Напомним, именно на радиофаке УПИ в 1985 году появился ВИА «РТФ-УПИ», который вскоре перерос в «Агату Кристи». Здесь учился один из основателей коллектива – Вадим Самойлов, к которому вскоре присоединился его брат Глеб.

Университет планирует создать музыкальный зал на базе аудитории Р237, где проходили репетиции группы. Сегодня здесь продолжают заниматься молодые музыканты, многие из которых поддерживают связь с Вадимом Самойловым.

Фото: Культура-Урала.рф

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Россия,