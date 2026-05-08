Через неделю в Екатеринбург придет настоящее лето

Надвигающееся на Средний Урал похолодание будет кратковременным – уже через неделю погода станет по-настоящему летней.

По данным Уральского гидрометцентра, 9 мая ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, на севере до сильного, с мокрым снегом, в отдельных районах гроза. Ночью и утром на севере гололед, налипание мокрого снега на провода. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 23 м/с. Температура ночью +6…+11 °C, при прояснении до +1°, на севере заморозки до -3°, днем +13…+18°, на севере +3…+8°. В Екатеринбурге – днем небольшой дождь, порывы ветра до 15 м/с, температура воздуха +16° с понижением во второй половине дня до +10°.

10 мая ночью пройдут дожди, местами с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -2…+3°, на крайнем севере до -6°, днем +5…+10°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +1°, в окрестностях -1°, днем без существенных осадков, до +9°.

В понедельник, 11 мая, ночью ожидается -3…+2°, днем +10…+15°.

Как сообщает синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», во второй половине следующей недели начнет стремительно теплеть: днем 13 мая воздух прогреется до +19°, 14 мая – до +24°, в пятницу, 15 мая, – до +28°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

