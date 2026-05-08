Злоумышленники распространяют фейк о патриотической акции ко Дню Победы

В сети зафиксированы попытки распространения недостоверной информации о молодежной патриотичной акции «Свеча памяти и боевые сто грамм».

Как сообщает канал «Антитеррор-Урал», злоумышленники создали специальный канал в мессенджере, маскирующийся под государственный орган молодежной политики, и рассылают администраторам сообществ афишу якобы патриотической акции. Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение, кражу личных данных и очернение памяти защитников Отечества. Специалисты спецслужб просят не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях и не переходить по ссылкам для участия в акции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

