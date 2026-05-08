Женщина 6 лет получала пенсию за отца, умершего за границей

В Екатеринбурге будут судить 66-летнюю женщину, которая 6 лет незаконно получала пенсию за своего отца, умершего в другой стране.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, свердловчанке предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере».

В июле 2019 года обвиняемая, точно зная, что ее отец умер на территории иностранного государства, обратилась в управление Пенсионного фонда России в Екатеринбурге и представила фальшивую доверенность на представление его интересов в государственных учреждениях. Женщина заявила, что отец живет в России и желает получать причитающуюся ему пенсию на расчетный счет в банке.

На основании этого заявления с августа 2019 года по март 2025 года пенсия зачислялась на расчетный счет, к которому обвиняемая имела беспрепятственный доступ.

Согласно данным, предоставленным НЦБ Интерпола, отец женщины скончался в декабре 2015 года.

Размер похищенных у государства денег превысил 2,7 млн рублей.

​Екатеринбург, Елена Владимирова

