В ФСБ напомнили правила поведения в местах массового скопления людей

По последним заявлениям властей Свердловской области, шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском все-таки состоится. Вероятно, почтить память своих родственников-фронтовиков выйдут десятки тысяч людей.

В связи с этим антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила, как обезопасить себя в случае давки в общественном месте.

Важные правила безопасности в толпе.

1) Нужно двигаться по направлению движения толпы. Руки держать согнутыми в локтях и прижатыми к груди – так можно защитить ребра от сдавливания. Ноги нужно ставить на полную стопу. На одежде и сумках не должно быть висящих элементов (шарф, капюшон, длинный ремень сумки, наушники – все это должно быть убрано, а куртка застегнута).

2) Детей и близких нужно постоянно держать в зоне видимости. В плотной толпе ребенок может потеряться за 10 секунд. Взрослый человек – тоже, особенно если начинается движение. Маленького ребенка лучше взять на руки и не отпускать. Лучше заранее сфотографировать ребенка в той одежде, в которой семья вышла из дома, – так родители смогут быстрее описать его приметы. Следует договориться с близкими о месте встречи на случай, если связь пропадет.

3) При обнаружении бесхозного предмета нельзя его ни трогать, ни вскрывать, ни передвигать. Категорически запрещено пользоваться рядом с предметом мобильным телефоном. Бесхозный предмет – это потенциальная угроза. Это может быть сумка, рюкзак, коробка, игрушка или пакет, оставленный без присмотра. Необходимо отойти на безопасное расстояние (минимум 50-100 метров, если позволяет обстановка), и сообщить о находке сотруднику полиции, охране или организатору мероприятия.

Ни в коем случае нельзя создавать панику криками «Это бомба!» – это спровоцирует давку.

«Будьте внимательны к себе и к тем, кто рядом. Одно ваше спокойное действие может спасти не только вашу жизнь, но и остановить панику десятков людей», – резюмируют в Антитеррористической комиссии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

