Очереди к аллергологам достигают месяца

В Екатеринбурге разгар аллергии на сезонное цветение – пока речь идет о деревьях, в том числе сильнейшем раздражителе – березе. Она начала активно пылить в начале этой недели, в связи с чем люди, чувствительные к ее пыльце, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья.

Попасть к аллергологу в это время – задача со звездочкой. Особенно речь идет о тех, кто впервые столкнулся с неприятными появлениями – отеком слизистых, насморком, кашлем, аллергическим коньюктивитом, крапивницей и так далее. Как сообщает «Новый День», очередь к аллергологам сейчас составляет от двух недель до месяца.

Как отмечает «Новый День» спрос на антигистаминные препараты существенно вырос и в аптеках. Провизоры сообщают, что некоторые популярные позиции приходится заказывать со складов по два раза в день. Особенно высокий спрос наблюдается в жилах зонах, граничащих с лесопарковыми зонами, где очень много берез.

Екатеринбург, Елена Васильева

