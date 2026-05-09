УВЗ отправил в армию новую партию модернизированных танков

Концерн «Уралвагонзавод» (в составе госкорпорации «Ростех») в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в Российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа. Как сообщает пресс-служба предприяти, в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.

«В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной – танком Победы. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам. Но это уже иные танки. Это новые технические решения, рожденные плеядой молодых и талантливых инженеров-конструкторов. Главное, что, создавая новое, они продолжают традиции конструкторской школы победителей. Наше преимущество и сила в способности быстро реагировать на изменяющиеся условия, в умении адаптироваться и при этом сохранять превосходство на поле боя, оставаясь самым защищенным и манёвренным средством ведения огня. Пройдёт время, появятся новые танки, как ответ на новые угрозы, но сделают их на основе того, что мы создаём сейчас. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34», – отметил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

Ремонтные бригады предприятий Концерна УВЗ, ведущие свою историю с 1942 года, вместе с военными восстанавливают технику в непосредственной близости от передовой, работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск. На базе их данных машины дорабатываются, исходя из боевого опыта. Улучшается защита от всех средств поражения, совершенствуется техническая надежность.

Требования к танкам постоянно повышаются, отмечают на УВЗ, совершенствование их конструкций. Так, например, еще в 2025 году значительно была доработана система радиоэлектронной борьбы, к защите верхней полусферы добавилась дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека. Продолжается работа над дальнейшим развитием защиты – как пассивной, так и активной, – а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.

Нижний Тагил, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

