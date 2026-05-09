ГАИ рекомендует не ездить на север Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение для водителей – им рекомендовано воздержаться от поездок на север региона. 9 мая там наблюдаются довольно сложные погодные условия – наступило похолодание, температура воздуха опускалась до ноля градусов, а 10 мая отметки будут еще ниже – минус два градуса по Цельсию, пойдет мокрый снег, образуется гололед. В этих условиях передвижение по дорогах на летней резине может быть опасно и закончиться ДТП.

В случае, если поездку на север отменить не возможно, ГАИ рекомендует быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Екатеринбург, Елена Васильева

