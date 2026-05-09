На Урал идут грозы, сильные ливни и ветер, крупный град

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. МЧС разослало уведомления о том, что в регион идет сильный ветер, грозы, ливни, крупный град. Отметим, что штормовой ветер с порывами до 18 метров секунду в Екатеринбурге наблюдается уже несколько часов. Из-за него температура воздуха ощущается как +1 градус по Цельсию. А на севере области сегодня похолодало до ноля, временами идет мокрый снег. ГАИ рекомендовала водителям не ездить в том направлении на летней резине.

МЧС предупреждает, что к вечеру в регионе порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. Непогода распространится на ночь 10 мая.

Екатеринбург, Елена Васильева

