Педиатр Созыкин напомнил о смертельной опасности милых цветов

Врачи предупреждают об опасности ландышей – нежных цветов с сильным ядом внутри. В беседе с «Новым Днем» об этом рассказал педиатр Павел Созыкин. «Ландыш содержит ядовитые вещества, которые влияют на работу сердца, почек, печени. Больше всего токсинов в ягодах и цветах. И отравления происходят в мае, когда цветут ландыши, а также в августе, когда у них появляются ягоды», – отметил он.

В них наибольшая концентрация сердечных гикозидов, которые могут вызвать даже остановку сердца у детей. Из основных симптомов – рвота, слабость, головокружение. «Важно следить, чтобы ребенок не попробовал на вкус маленькие цветочки, а также не контактировал с водой, если дома стоит такой букет – спустя сутки вода, в которой стояли ландыши, и сама становится ядовитой», – подчеркнул врач.

Екатеринбург, Елена Сычева

