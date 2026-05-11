В Екатеринбурге кончилась вакцина от ротавируса. Даже платно

В Екатеринбурге кончилась вакцина от ротавирусной инфекции. Педиатры, опрошенные «Новым Днем», подтвердили, что в наличии ее нет ни в одном медучреждении. По крайней мере, ведущие специалисты об этом не знают.

Нужно отметить, что вакцина от ротавируса не входит в национальный и региональный календари прививок, её делают за счёт родителей. Это вакцина в форме капель, которые принимают перорально. Прививка от ротавируса делается в младенческом возрасте, до трёх месяцев, делается она трое кратно с перерывами в один месяц, так что её отсутствие может быть критичным для тех, кто родился в этом году.

Отметим, что коммерческие медицинские учреждения Екатеринбурга ожидают, что вакцина от ротавируса появится в июне.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube