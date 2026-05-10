Сегодня на Урале будет шквалистый ветер

В Екатеринбурге второй день действует штормовое предупреждение. Региональное ГУ МЧС утром 10 мая разослало предупреждение об усилении ветра до шквалистого с порывами ветра до 25 метров секунду. Уральцев призывают быть бдительными, не находиться вблизи деревьев и баннеров, которые ветер может сорвать и сломать. В случае непредвиденных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, штормовое предупреждение в Свердловской области действует с середины дня 9 мая. Накануне сильный ветер поломал несколько деревьев в Екатеринбурге, пострадавших среди людей не было.

Екатеринбург, Елена Васильева

