В Свердловской области крупный пожар – горят несколько частных домов

В Свердловской области идет ликвидация крупного пожара.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме в Бисерти, на ул. Советская.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел переход огня на соседние строения. Предварительно, огнем повреждены 7 частных домов. Общая площадь пожара 800 квадратных метров.

Быстрому распространению огня способствовали плотная застройка частного сектора и сильные порывы ветра до 20 м/с.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Администрацией населённого пункта приведены готовность пункт временного размещения, на данный момент никто из граждан за помощью не обращался.

К тушению пожара привлечено более 60 человек и 18 единиц техники.

Пожар локализован.

Екатеринбург, Елена Васильева

