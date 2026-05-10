В Свердловской области шесть человек пострадали в массовом ДТП. Один погиб

В Свердловской области 10 мая случилось массовое ДТП, столкнулись три машины. Один человек погиб, шесть поучили травмы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ региона, столкновение произошло на 142-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии, данные по погибшему и пострадавшим уточняются.

Екатеринбург, Елена Васильева

