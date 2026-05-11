Будет + 28. Аномальная жара после аномальных морозов идет на Урал

После аномальных морозов на 9 Мая на Урал возвращается тепло. Уже сегодня, в понедельник, воздух прогреется до +13 градусов. Во вторник и среду по ночам до +4…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +15 и +17 градусов соответственно.

Во второй половине недели потепление усилится – днем до +24 градусов, в пятницу – до 26 градусов, а к выходным придет настоящая жара – до +28 градусов в субботу и воскресенье. По ночам до +15 градусов.

Осадков на этой неделе не ожидается.

Напомним, еще в выходные температура воздуха в Екатеринбурге опускалась до 0 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube