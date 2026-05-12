За благоустройство парков проголосовали уже 455 тысяч уральцев

Уже более 455 тысяч уральцев приняли участие в голосовании за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Об этом рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона также напомнил, что сейчас продолжаются работы на объектах, которые уральцы выбрали в прошлом году.

Например, продолжается благоустройство набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге – от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова. Особенностью проекта станет пешеходный переход возле исторической плотины. Для защиты территории от подтопления специалисты проведут работы по укреплению берега, организации рельефа и строительству ливневой канализации.

«Проект масштабный, и благоустройство завершится в 2027 году. Будет смонтировано уличное освещение, обустроены тротуары, беговые и велодорожки. Здесь высадят 255 крупномерных деревьев, порядка 1800 кустарников, более 8 тысяч многолетних растений, оформят 15 тысяч квадратных метров газона. На обновленной набережной Исети и Ольховки появятся в общей сложности 13 площадок для тихого отдыха, мероприятий, занятий спортом», – отметил губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

