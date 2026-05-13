Что такое «драмиона» и почему женщины 30+ фанатеют от нее (ФОТО)

Развитие нейросетей дало огромный скачок фан-арту – если раньше искусство по мотивам любимых произведений в основном было представлено литературой фанфикшн, то теперь создать свою экранизацию «по мотивам» или с альтернативным сюжетом может любой, нужен только навык работы с ИИ-агентами.

Так произошло с «драмионой» – направлением по мотивам произведений о Гарри Поттере, в котором основная сюжетная линия посвящена романтическим отношениям Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. Нередко это литература, а теперь и мини-сериалы, в вертикальном формате в соцсетях. Часто с пометкой 18+ и с довольно подробными описаниями постельных сцен.

Именно благодаря генеративному контенту у драмионы сейчас новый пик популярности. В соцсетях вирусятся ролики как по мотивам самой поттерианы, так и основанные на сюжетных линиях новых литературных произведений, которые вышли из-под пера фанатов.

Так или иначе, основной аудиторией драмионы – как видео, так и текстовой – стали те, на чье детство и юность пришлись первые книги о Гарри Поттере. Сейчас повзрослевшим любителям саги о мальчике, который выжил, от 30 и старше. Из-за особенностей фанфиков о Гермионе и Драко, ими интересуются более женщины, чем мужчины. Встречаются даже филологические разборы подобных литературных произведений.

Не обошли вниманием «драмиону» и психологи. Феномен популярности объясняют несколькими причинами. «В этом жанре есть эмоциональная интенсивность, сложная динамика отношений – от врагов к любовникам, внутренние перемены персонажей, особенно Драко, что, безусловно, цепляет. По сути, это относительно безопасный способ прокатиться на эмоциональных качелях. Плюс это знакомая с детства увлекательная декорация Хогвартса, мира магии. Способ ненадолго уйти от реальности, а она сейчас такова, что иногда это людям нужно. Ну и надо помнить, кто такие женщины 30+. Это миллениалки, у которых много ответственности (в том числе самостоятельно на себя взваленной) и перед старшими поколениями, родителями и бабушками-дедушками, и перед своими детьми, и перед начальством. При этом свои чувства нередко задвинуты на второй-третий, если не сказать вообще на задний план. А «драмиона» дает, с одной стороны, страсть, эмоциональное напряжение, а с другой стороны после этого напряжения разрядку, катарсис», – пояснила психолог Анна Зосимова.

Екатеринбург, Елена Сычева

