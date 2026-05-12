В Екатеринбурге подростки под влиянием мошенников украли вещи на 2,7 млн рублей

Верх-Исетский районный суд избрал меру пресечения 17-летней девушке и 18-летнему юноше, обвиняемым в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, молодые люди, действуя по указанию мошенников, похитили из указанной им квартиры имущество на сумму не менее 2,7 млн рублей.

Следствие ходатайствовало об аресте юноши и домашнем аресте для девушки.

Суд избрал обоим подросткам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

