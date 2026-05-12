Банк оштрафовали на 400 тысяч за слишком частые звонки клиентке

В Екатеринбурге банк оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что его сотрудники слишком часто звонили клиентке, чтобы напомнить ей о долге.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, за один месяц женщине позвонили 55 раз. Звонивший требовал вернуть долг. Напомним, по закону запрещено звонить должникам более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, более 8 раз в месяц. Кроме того, иногда сотрудники банка звонили клиентке в период с 06:00 до 07:30 утра, что тоже нарушает Федеральный закон № 230-ФЗ.

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области привлек банк к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

