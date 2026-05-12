«Еще остались иллюзии про биоразлагаемое?». Туристы показали экологические последствия на побережье Средиземного моря (ВИДЕО)

Екатеринбургские туристы, отдыхающие на Анатолийском побережье Турции, показали, во что превратились пляжи Средиземного моря: они буквально засыпаны пластиковым мусором.

«Если у кого-то еще остались иллюзии про биоразлагаемые пакеты, биоразлагаемый пластик, то пришло время с ними расставаться», – говорит туристка. По словам собеседницы «Нового Дня», еще пару лет назад такого на побережье не было.

«Повсюду стоят урны для раздельного сбора мусора, но очевидно, что этого недостаточно. И вряд ли одна страна, даже при условии, что все неукоснительно будут соблюдать правила сортировки, справится с проблемой: как минимум, потому что выход к этому морю имеет множество стран», – добавляет екатеринбурженка.

Отметим, микропластик, хоть и не выглядит так экстремально, как последствия разливов нефтепродуктов, имеет существенное негативное влияние на окружающую среду, на животных и людей, исследования показывают, что, накапливаясь в организме, он вызывает различные патологии, вплоть до провоцирования онкологических заболеваний.

Екатеринбург, Елена Сычева

