российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 мая 2026, 15:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Главврачей напугали фейком о хантавирусе в Екатеринбурге

Главных врачей свердловских медицинских учреждений попытались запугать фейковым документом о якобы случае хантавируса в Екатеринбурге. Бумагу за подписью заместителя министра Елены Малявиной разослали сегодня руководителям больниц, а также в средства массовой информации.

Однако информация, содержащаяся в документе, не соответствует действительности. Ни в госпитале у Зеленой Рощи, ни в других медучреждениях таких случаев не выявлено. «Я еще удивилась, почему это письмо подписано Малявиной. Но на первый взгляд, выглядит убедительно, хотя пришло с почты на gmail, а не с официального адреса», – отметила собеседница агентства в одном из медучреждений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,