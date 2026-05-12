Главврачей напугали фейком о хантавирусе в Екатеринбурге

Главных врачей свердловских медицинских учреждений попытались запугать фейковым документом о якобы случае хантавируса в Екатеринбурге. Бумагу за подписью заместителя министра Елены Малявиной разослали сегодня руководителям больниц, а также в средства массовой информации.

Однако информация, содержащаяся в документе, не соответствует действительности. Ни в госпитале у Зеленой Рощи, ни в других медучреждениях таких случаев не выявлено. «Я еще удивилась, почему это письмо подписано Малявиной. Но на первый взгляд, выглядит убедительно, хотя пришло с почты на gmail, а не с официального адреса», – отметила собеседница агентства в одном из медучреждений.

Екатеринбург, Елена Сычева

