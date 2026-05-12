С 1 июня изменятся маршруты шести трамваев

Шесть трамвайных маршрутов изменят схемы движения с 1 июня по 15 августа. Это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева длиной 45 метров, который соединит набережную Исети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в указанный период трамваи № 3, 4, 10, 12, 14, 21 будут курсировать по следующим маршрутам:

– трамвай № 3 от остановки «ЦПКиО» будет следовать по улицам Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар. А от остановки «ВИЗ» – по следующему маршруту: Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина;

– трамвай № 4 от остановки «Метро Ботаническая»: Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – Уральская – Блюхера. В обратную сторону – по тем же улицам;

– трамвай № 10 от остановки «ЦПКиО» проследует по Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая. В обратную сторону – по ним же;

– трамвай № 12 от «Дворца спорта»: Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика. К остановке «Метро Ботаническая» – по тем же улицам в обратном порядке;

– трамвай № 14 от остановки «Фрезеровщиков»: Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – Окружная. К «Керамической» – так же, в обратном порядке;

– трамвай № 21 : Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина.

Напомним, с 15 мая по 15 августа движение всех видов транспорта, кроме рельсового, будет прекращено по улице Куйбышева, от 8 Марта до Горького, а с 1 июня здесь перестанут ходить и трамваи.

В связи с этим изменится схема движения автобусного маршрута № 74 «Трактовая – Громова». Он будет направлен при движении к конечному остановочному пункту «Трактовая» по улицам: Онуфриева – дублер Серафимы Дерябиной – Бардина – Амундсена – Щорса – 8 Марта – Большакова – Белинского – Куйбышева – Луначарского – Декабристов – Сибирский тракт – Варшавская – Сибирский тракт – Трактовая.

Также временно будет отменена остановка «Цирк», а остановку «Большакова» перенесут с улицы 8 Марта (возле дома № 63) на улицу Большакова (возле дома № 85). Автобусы станут останавливаться на пунктах «Музей Бажова» и «Декабристов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

