В Нижне-Качканарское водохранилище выпустили 3,3 млн мальков сиговых – проводится интересный эксперимент

Качканарская местная природоохранная общественная организация при поддержке ЕВРАЗа провела зарыбление Нижне-Качканарского водохранилища. В воду было выпущено 3,3 млн мальков пеляди – ценного вида сиговых рыб. Инициатива реализуется с целью восстановления рыбных запасов водоема и исследования приживаемости рыб для промышленного выращивания. ЕВРАЗ выделил 530 тысяч рублей – денег хватило на закупку мальков и транспортировку до водоема.

При поддержке ЕВРАЗа в Нижне-Качканарское водохранилище выпустили 3,3 млн мальков пеляди

Пелядь считается перспективным видом для разведения. За год рыба набирает вес до 400 граммов, обладает ценными пищевыми свойствами. Аналогичный опыт зарыбления водоема проходил в 1960-х годах и показал высокие темпы прироста популяции рыбы. Нынешний выпуск является экспериментальным. По его итогам будет принято решение о целесообразности промышленного разведения пеляди в регионе, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа. Там отметили, что работа по восполнению биоресурсов Нижне-Качканарского водохранилища ведется системно. В течение предыдущих двух лет в него выпускали мальков сига и рипуса. Для обеспечения сохранности рыбного фонда на водоеме функционирует специализированный рыбоводный участок с выделенной зоной охраны. Этот режим предотвращает незаконный вылов и создает условия для роста рыбы и ее естественного размножения.

Поддержка ЕВРАЗа направлена на приобретение и транспортировку рыбопосадочного материала

Зарыбление водоемов на Урале – часть экологической программы ЕВРАЗа на территориях присутствия. Регулярный выпуск молоди рыб позволяет планомерно восполнять биоресурсы и расширять видовое разнообразие водных объектов. Это стабилизирует биологический баланс водоемов, повышает их естественную продуктивность и формирует устойчивую экосистему.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

