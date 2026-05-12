Екатеринбуржец погулял в клубе, а потом очнулся в вагоне с углем

В телеграм-каналах завирусилось видео с жителем Екатеринбурга, который отдохнул в ночном клубе, а затем каким-то образом оказался в товарном вагоне, едущем в Тюмень.

Как пишет телеграм-канал Ural Mash, молодой человек по имени Дима отдыхал в клубе Chili, но сильно перебрал спиртного, и чем все закончилось, не помнит. «Проснулся от стука колес в товарном вагоне, чумазый и побитый. Как позже выяснил, состав вез его в Тюмень. Когда Дима пришел в себя, он начал слать «кружки» о своем путешествии другу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube