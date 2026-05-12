Экономист Наталья Зубаревич раскрыла секрет живучести свердловских застройщиков

Свердловская область демонстрирует рост жилищного строительства на фоне общего спада отрасли по всей России. В чем феномен региона, разъяснила профессор МГУ и экономико-географ Наталья Зубаревич.

«После отмены льготной ипотеки строительный рынок скачет как подорванный: то вверх, то вниз. Свердловская область удержалась в плюсовой зоне в 2024 году, но в 2025 году был закономерный спад на 6%. А в первом квартале 2026 года ваш регион показал быстрый рост +30%. Что у вас случилось? У меня есть одна догадка: всё, что недосдали в прошлом году, переехало на 2026 год. Екатеринбургские девелоперы – опытные люди. Посмотрим, насколько долго им удастся играть в рассрочку, потому что это влияет на наполнение эскроу-счетов. Но жилищный рынок у вас живой, настоящий. Здесь не подкручены объемы ввода. Девелоперскому бизнесу придется крутиться в турбулентности, но он справится», – отметила эксперт, выступая на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

Добавим, что, по данным Росстата, по вводу жилья в 2025 году Свердловская область вошла в топ-7 регионов-лидеров по стране.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

