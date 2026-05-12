Профессор Наталья Зубаревич: «Свердловская область чемпионит с расходами на соцполитику. Это плохо закончится»

Профессор МГУ и экономист Наталья Зубаревич считает, что властям Свердловской области придется оптимизировать расходы, чтобы сохранить баланс в бюджете. Сейчас регион тратит деньги значительно быстрее, чем получает их в виде налогов и трансфертов.

«В 2025 году доходы всех консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 5% в рублях. Подчеркну, в рублях. То есть с учетом инфляции доходы сократились. В Свердловской области доходы выросли на 6%. По динамике поступлений регион выглядит не хуже, чем в среднем по стране. Но вопрос, как Свердловская область расходует средства. Если бы ваши доходы выросли на 6%, а расходы – на 18%, чтобы вы сказали вашему финансовому директору?» – заявила Наталья Зубаревич на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

По ее данным, Свердловская область стала значительно больше тратить денег на национальную экономику – в частности, на дорожное строительство и транспортную инфраструктуру. Также заметно выросли социальные расходы по двум направлениям – поддержка участников СВО и их семей и демографическая политика. «Свердловская область просто чемпионит. Вы и Челябинская область – два мощных региона по наращиванию расходов на эту соцполитику», – отметила экономист.

По словам Натальи Зубаревич, 70 регионов РФ завершили 2025 год с дефицитом бюджета. Свердловская область в их числе (-7%). Но намного хуже дела обстоят в Вологодской, Тюменской, Кемеровской, Сахалинской областях и ЯНАО, где дефицит региональных бюджетов составил 23-26%. «Вы еще пока не в зоне худших. Но мне почему-то кажется, что в 2026 году власти Свердловской области будут проводить гораздо более умеренную расходную политику. Если говорить про бюджетную ситуацию, то 2026 год будет хуже 2025 года. Прошлый год мы завершили с дефицитом консолидированных бюджетов регионов на 1,5 триллиона рублей. Господин Силуанов (министр финансов РФ, – прим. ред.) уже сказал, что [в этом году] дефицит 26 регионов будет на 1,9 триллиона рублей. Если у вас есть муниципальный или госконтракт, то я вас предупредила», – такими словами Наталья Зубаревич завершила выступление на форуме. Предприниматели в зале нервно засмеялись и зааплодировали спикеру.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube