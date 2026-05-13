Уральские депутаты присоединились к борьбе с бакланами

Депутаты из комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Свердловского заксо поддержали инициативу бурятских коллег, направленную на регулирование численности популяции большого баклана.

Как сообщили в пресс-службе заксо, в последние несколько лет в Бурятии популяция бакланов резко возросла, в том числе в акватории озера Байкал. Птицы негативно влияют на состояние рыбных запасов, в том числе омуля, нарушается биологическое равновесие экосистемы Байкальской природной территории.

Аналогичные случаи негативного воздействия популяции большого баклана на местные экосистемы и рыбные запасы зарегистрированы в Республиках Тыва, Калмыкия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Астраханской, Иркутской, Курганской областях и других регионах страны. При этом федеральное законодательство разрешает охотиться на этих птиц только представителям коренных малых народов Севера и Сибири.

Законодательная инициатива депутатов Народного Хурала Республики Бурятия предлагает разрешить регионам самим регулировать охоту на большого баклана. Уральские депутаты предложение поддержали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

