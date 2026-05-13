Суд взыскал 250 тысяч с водителя, который выбитым забором травмировал женщину

В Ревде суд взыскал 250 тысяч рублей с водителя, который попал в пьяное ДТП, протаранив металлический забор. Часть конструкции от удара отлетела и ударила женщину-пешехода.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в августе 2025 года. Местный житель сел пьяным за руль легкового автомобиля, не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил металлический забор, после чего врезался в стену жилого дома. В момент удара часть забора упала на проходившую мимо женщину, которая получила травмы в виде ушибов, что подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Потерпевшая обратилась в суд и потребовала взыскать с виновника аварии 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу о законности требований истца и удовлетворил иск.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube