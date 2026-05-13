Пенсионерка ударила соседку ножом из-за долга в 2 тысячи рублей

В Новоуральске пенсионерку приговорили к 2 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью – она ударила ножом в грудь 60-летнюю соседку по коммунальной квартире.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщины знакомы друг с другом около 15 лет и раньше частенько выпивали вместе. Конфликт произошел из-за того, что потерпевшая спросила соседку, когда та вернет ей 2 тысячи рублей.

Медики диагностировали у жертвы ранение грудной клетки со сквозным повреждением легкого, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Осужденная вину признала, но настаивала, что умысла причинить тяжкий вред у нее не было.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительную характеристику подсудимой, в том числе от пострадавшей подруги, явку с повинной, возраст и состояние здоровья.

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube