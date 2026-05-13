Судья из Екатеринбурга возглавил Ярославский областной суд

Судья из Екатеринбурга возглавил суд Ярославской области. Указом президента России на шестилетний срок на должность председателя Ярославского областного суда назначен Борис Романов.

«Коллектив Ярославского областного суда поздравляет Бориса Викторовича с назначением и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов!», – говорится в социальных сетях суда Ярославской области.

Отметим, что до назначения Романов занимал должность заместителя председателя Свердловского областного суда. Борис Романов родился в 1976 году, закончил Уральскую юридическую академию, до 2005 года служил в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона.

В 2005 году был назначен судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, в 2010 году – судьей Свердловского областного суда. В 2020 году утвержден председателем судебной коллегии по гражданским делам, в 2022 году стал заместителем председателя Свердловского областного суда. В том же году ему был присвоен первый квалификационный класс судьи.

Бывший судья председатель Ярославского областного суда Алексей Крайнов ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий в феврале 2026 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

