«Кризиса нет. Это мягкая посадка после перегрева», – в ЦБ объяснили, что происходит с российской экономикой

В России не наблюдается экономического кризиса. Об этом заявил начальник отдела регионального экономического анализа Уральского ГУ Банка России Константин Юрченко на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

По словам эксперта, в январе был разовый инфляционный всплеск выше 14%.Тому послужили несколько факторов, в том числе повышение НДС и рост коммунальных тарифов. Но уже в феврале и марте инфляция вернулась к 6%, и это в Центробанке расценивают как хороший знак. Однако у бизнеса и населения остаются довольно высокие инфляционные ожидания – на уровне 2025 и 2024 годов, когда инфляция в России была намного выше нынешних значений.

«Чем опасны высокие инфляционные ожидания населения? Они способствуют ускорению потребительских расходов. Возникает избыточный спрос, на него сложно ответить резким увеличением предложения. Поэтому экономика реагирует повышением цен. В апреле инфляционные ожидания домохозяйств начали снижаться. Но они все равно остаются выше среднего уровня 2017-2019 годов. Почему мы выделяем именно этот временной период? Тогда инфляция была на уровне целевого значения 4%», – пояснил экономист.

С одной стороны, пока люди ожидают высоких цен, они склонны делать сбережения. Этому способствуют высокие ставки по вкладам. С другой стороны, на рынке труда сохраняется кадровый дефицит, который подстегивает гонку зарплат, а вместе с ней и рост потребительских расходов.

«Охлаждение деловой активности пока не сильно сказывается на реальных цифрах по рынку труда. Уровень безработицы остается на исторически низких значениях. Например, в 2018-2019 годах, когда инфляция была целевой, уровень безработицы в нашей экономике составлял 4,5-4,8%. Сейчас он составляет чуть более 2%. Фактически это означает, что резерва рабочей силы в экономике нет. Допустим, возникнут факторы для интенсивного роста производственной активности. Предприятия столкнутся с нехваткой рабочих рук и опять начнут перетягивать друг у друга рабочую силу. Когда у вас физически не растет объем производства, а объемы выплачиваемых зарплат увеличивается, это плохо сказывается на рентабельности предприятия. А покупательская способность населения при этом будет расти, люди будут чаще ходить в магазины и больше тратить деньги. Желательно, чтобы таких эффектов в экономике не было», – отметил Константин Юрченко.

Опросы предприятий, которые регулярно проводит Центробанк, показывают, что острота кадрового дефицита снижается. Рынок постепенно нормализуется, но стабильного состояния все еще не достиг. Эксперт также прокомментировал и снижение реальных инвестиций в экономике. По его словам, в предыдущие четыре года инвестиции достигали гипервысоких значений, а нынешнее падение – это нормализация, а не экономический кризис. Однако нужно учитывать, что объемы инвестирования очень неоднородны по отраслям. Часть бизнеса получает льготные кредиты на нерыночных условиях.

«Вообще все, что происходит в экономике, вполне логично описывается макроэкономическими теориями. Экономика живет на длинном интервале динамики своего потенциала. Когда мы говорим об экономическом росте – это описание изменения совокупного спроса. Совокупный спрос легко стимулируется либо повышенными бюджетными расходами, что мы и видим в нашей экономике сейчас, либо дешевыми кредитами. В такой ситуации экономика может перегреться, когда возможности совокупного спроса превышают возможности совокупного предложения. Вот здесь и включается жесткая денежно-кредитная политика, которая приводит к повышению процентных ставок и посылает обществу сигнал о том, что надо меньше тратить.

В обратной ситуации, когда экономика переохлаждается и уходит ниже своего потенциала, включается мягкая денежно-кредитная политика. За счет низких ставок деньги выходят в реальный сектор экономики. То, что происходит с российской экономикой в настоящее время, – это ее мягкая посадка после перегрева на линию потенциального экономического роста. Кризиса, о котором говорят и пишут, на самом деле сегодня в экономике не наблюдается», – заявил Константин Юрченко.

По словам эксперта ЦБ, в 2025 году экономический рост в России составил 1%, в 2026 году ожидаются значения от 0,3% до 1,5%, а в 2027 году – уже стабильные 2-2,5%. В то же время Банк России будет осторожно снижать ключевую ставку, чтобы нивелировать риски. «Здесь очень важно не пытаться бежать впереди истории. Постепенно снижая ключевую ставку, мы закрепляем сложившуюся ситуацию с инфляцией и макроэкономическими факторами. Если сорваться, то это приведет к тому, что мы просто обесценим все усилия предыдущих двух лет. Инфляция снова разгонится, и мы потерям все», – отметил Константин Юрченко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube