Четырехлетний мальчик выпал из окна 15-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге маленький ребенок выпал из окна дома на улице Таватуйской. Очевидцы сообщают, что мальчик упал с высоты 15-го этажа на газон. Ребенок выжил и сейчас находится в реанимации, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Происшествие случилось сегодня около 10:00. Пострадавшему мальчику 4 года. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

