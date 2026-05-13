Алиментщиков стали массово признавать пропавшими без вести. Адвокат рассказала, чем это чревато

На злостных алиментщиков нашли управу: те, кто уклоняются от выплат собственным детям и скрываются от приставов, признаются пропавшими без вести. Реже – умершими. В обоих случаях это выход для детей, которым назначают государственную пенсию по потере кормильца. А вот у самих алиментщиков в такой ситуации могут возникнуть большие проблемы.

Практику последние пару недель широко обсуждают в соцсетях – как мамы детей, которые не могут добиться выплат, так и вторая сторона, то есть отцы детей, не желающие оплачивать содержание отпрысков, и им сочувствующие. Последние, в частности, предполагают, что у женщин, подавших в суд иск о признании пропавшим без вести бывшего мужа, если тот жив, но скрывается, могут быть проблемы – так как человек не пропал, а только не желает общаться. «На вас же потом и подадут в суд за мошенничество с государственными выплатами, когда он объявится и выяснится, что он не пропал», – пишут в комментариях под постом россиянки, которая пошла таким путем.

Однако юристы объясняют: в случае, если нерадивый отец объявится, ответственность будет лежать не на женщине, а на нем. «Если должник «найдется», государство будет взыскивать с него выплаченные суммы», – пояснила «Новому Дню» адвокат Евгения Кротова.

Она рассказала, что в ситуациях, когда должник по алиментам не живет по месту регистрации, не работает официально и объявлен в розыск, который не дает результатов в течение года, для защиты интересов ребенка объявление гражданина безвестно отсутствующим – одна из самых эффективных стратегий. «С 2018 года процедура была значительно упрощена, введено специальное основание для взыскателей алиментов для признания гражданина безвестно отсутствующим. Теперь справка от судебного пристава о безрезультатности розыска является ключевым доказательством и основанием для обращения в суд, который тщательно установит все необходимые обстоятельства, и в случае удовлетворения заявления ребенок получит право на назначение пенсии по случаю потери кормильца», – подчеркнула Евгения Кротова.

Адвокат рассказала, что в таком случае для должника могут наступить и другие последствия: его могут «выписать» из квартиры, то есть снять с регистрации. Если женщина с ним не в разводе, то с тем, кого признали пропавшим без вести, можно расторгнуть брак, а над его имуществом может быть установлено управление.

Что касается признания умершим – то это куда более сложная ситуация. Хотя в обоих случаях одного заявления или иска недостаточно. «Гражданин может быть признан умершим, если о нем нет сведений в течение 5 лет или через 6 месяцев, если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью (катастрофы, боевые действия). При рассмотрения заявления суд обязательно будет делать запросы в МВД, ЗАГС, ПФР (СФР), налоговую и банки. Если где-то «всплывет» активность – например, человек расплатился картой в магазине месяц назад, и в ходе рассмотрения выяснится, что должник умышленно скрывается от алиментов, например, пристав не предпринял все меры и плохо искал, а полиция нашла его через неделю по биллингу телефона, то суд может отказать, так как лицо не «пропало», а «скрывается», тогда в удовлетворении заявления будет отказано, но для должника наступают другие последствия – это административная и уголовная ответственность», – подчеркнула собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube