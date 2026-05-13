Полпред Артем Жога познакомился с крупнейшим тепличным хозяйством Урала (ФОТО)

Сегодня полпред президента на Урале Артем Жога посетил крупнейшее в Свердловской области производство овощей закрытого грунта – АО «Тепличное». В поселке Садовый выращивают огурцы, томаты и зелень.

«Здесь созданы все условия для круглогодичного урожая. Ежегодно предприятие производит порядка 25 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Ввод комплекса позволил увеличить долю самообеспеченности населения Свердловской области овощами с 7% до 45%. Сейчас в планах – строительство инновационного комбината площадью 13,66 га, благодаря которому создадут более 300 новых рабочих мест и почти в два раза увеличится количество выращиваемых томатов», – написал Артем Жога в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

