На улице Тверитина появятся новые светильники, дорожное покрытие и озеленение

Улицу Тверитина отремонтируют. Работы начнутся уже в июне, а завершатся к осени.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. На участке от улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными.
Кроме того, здесь модернизируют сеть освещения: установят современные светодиодные светильники.
Озеленение улицы взял на себя девелопер «Форум». Здесь будет создан разноуровневый зеленый каркас пространства за счет деревьев-крупномеров, живых изгородей и клумб.
Екатеринбург, Елена Владимирова
