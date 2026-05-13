На улице Тверитина появятся новые светильники, дорожное покрытие и озеленение

Улицу Тверитина отремонтируют. Работы начнутся уже в июне, а завершатся к осени.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. На участке от улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными.

Кроме того, здесь модернизируют сеть освещения: установят современные светодиодные светильники.

Озеленение улицы взял на себя девелопер «Форум». Здесь будет создан разноуровневый зеленый каркас пространства за счет деревьев-крупномеров, живых изгородей и клумб.

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

